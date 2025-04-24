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Четверг, 24 апреля 2025, 11:01 мск

Новости Экономика

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Российской промышленности не хватает почти 2 млн работников

В России не хватает почти 2 миллиона работников для обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», – сказал глава Минпромторга в ходе интервью для телеканала «Россия 24».

По словам Алиханова, на соответствующие предприятия необходимо привлечь около 1,4 млн граждан с профессиональным образованием и порядка 0,5 млн сотрудников с высшим образованием.

Министр также сообщил, что власти планируют увеличить расходы на роботизацию производств. В 2025 году российское правительство потратит на эти цели 7 млрд рублей, а в течение следующих трех лет эта сумма должна увеличиться до 37 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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