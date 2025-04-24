Российской промышленности не хватает почти 2 млн работников

В России не хватает почти 2 миллиона работников для обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», – сказал глава Минпромторга в ходе интервью для телеканала «Россия 24».
По словам Алиханова, на соответствующие предприятия необходимо привлечь около 1,4 млн граждан с профессиональным образованием и порядка 0,5 млн сотрудников с высшим образованием.
Министр также сообщил, что власти планируют увеличить расходы на роботизацию производств. В 2025 году российское правительство потратит на эти цели 7 млрд рублей, а в течение следующих трех лет эта сумма должна увеличиться до 37 млрд рублей.
Москва, Зоя Осколкова
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