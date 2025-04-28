Большинство россиян совмещают несколько работ

Большинство граждан России в дополнение к основному месту занятости работают где-то еще. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое приводит газета «Известия».

Каждый третий россиянин (34%) подрабатывает время от времени, а 18% имеют постоянную вторую работу. Еще 30% респондентов рассматривают возможность начать зарабатывать дополнительно.

Более того, 40% работающих дополнительно имеют больше одной подработки. Из них 30% совмещают две работы, 8% – три, а 2% респондентов признались, что одновременно вели четыре проекта.

«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», – уточнили аналитики.

Треть опрошенных заявили, что получают дополнительно от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц, еще четверти удается заработать до 5 тысяч рублей, каждый пятый за счет подработки увеличил свой доход на 15-30 тысяч рублей, 4% сообщили о доходах свыше 50 тысяч рублей в качестве дополнительного заработка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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