Налоговики получат полномочия по комплексной оценке бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет проводить анализ деятельности юридических лиц и будет предоставлять результаты такой работы в виде выписок. Соответствующие поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации» разработало Министерство финансов.

По мнению авторов законопроекта, совершенствование регламентации полномочий ФНС обосновано и целесообразно, передает РБК. «Оценка хозяйствующих субъектов прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими экономическими субъектами», – пояснили необходимость изменений в Минфине.

В налоговую службу поступают запросы о заключении соглашений, предусматривающих предоставление сведений о результатах оценки юрлиц. Инициаторами таких соглашений выступают сами пользователи, а получаемые данные предполагается использовать в целях «безопасного расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа», а также в рамках предоставления ведомствами региональных налоговых льгот бизнесу.

Если закон будет принят, то он позволит ФНС «проводить анализ (оценку) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, а также иных сведений о юридическом лице, имеющихся у налогового органа», и формировать результаты такой оценки «для их предоставления в виде выписки» юрлицу или в случаях, предусмотренных законом, «иному лицу по его запросу».

Методики анализа разработает ФНС при участии Минфина в течение полугода со дня принятия закона. Выписку можно будет использовать для подтверждения своей надежности перед заказчиками и для проверки сведений о потенциальных поставщиках. По умолчанию результаты такой оценки являются налоговой тайной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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