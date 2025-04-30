В России возникла угроза урожаю из-за квот на мигрантов

Российские сельскохозяйственные предприятия рискуют недополучить урожай из-за нехватки рабочей силы. Они просят внести поправки в постановление правительства, устанавливающее допустимую долю иностранных работников.

Так Минтруд предложил отменить ограничения на привлечение мигрантов к выращиванию и сбору овощей в Астраханской области, передает РБК. Для этого необходимо внести изменения в постановление № 1796 от 16 декабря 2024 года, согласно которому предприятия Астраханской области, занимающиеся выращиванием овощей, не должны нанимать иностранцев в количестве, превышающем 40% общего числа сотрудников.

В целом принятые ограничения снизили допустимую долю иностранных рабочих в разных отраслях более чем в десяти российских регионах, включая Краснодарский край, Калужскую, Рязанскую и другие области.

С инициативой отмены ограничения по найму мигрантов в сфере выращивания овощей в регионе выступили правительство Астраханской области и федеральный Минсельхоз. Ограничение на привлечение иностранных рабочих приведет к негативным последствиям, указано в пояснительной записке к подготовленному Минтрудом документу. «В условиях жесткого дефицита неквалифицированной рабочей силы фермеры значительно сократят количество посевных площадей, что напрямую повлияет на обеспечение продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и Российской Федерации в целом», – говорится там.

Дело в том, что агропромышленный комплекс – трудодефицитная отрасль, которая требует большого количества ручного труда, особенно в период уборки урожая, следует из документов Минтруда. При этом половина урожая Астраханской области – ранние овощи, бахчевые культуры и картофель, которые собирают исключительно с использованием ручного труда.

Отмечается, что разработанный документ прошел общественное обсуждение и согласование со всеми заинтересованными ведомствами и 15 апреля был внесен в правительство. Изменения рассматривались 25 апреля на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Инициатива была поддержана.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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