Минэкономики повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ на 2026-2027 годы

Минэкономразвития России обновило прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на ближайшие два года. Так, с 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ будут повышены не на 5,4%, как планирровалось ранее, а на 9,8%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные МЭР сценарные условия макропрогноза на 2025-2028 годы.

Согласно документу, с 1 июля 2027 года жилищно-коммунальные тарифы в среднем будут проиндексированы на 7,9% вместо 4,8%, а с 1 июля 2028 года – на 5,9%.

Вместе с тем прогноз на 2025 год остался прежним – с 1 июля 2025 года средняя индексация составит 11,9%.

«В 2026 и 2027 годах прирост индексации совокупного платежа граждан определяется двумя факторами: переоценкой инфляции и влиянием дополнительной индексации цен на газ. Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году – 7,9%, в 2028 году – 5,9%», – сказано в документе.

Напомним, в 2024 году тарифы ЖКХ были проиндексированы в среднем на 9,8% с 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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