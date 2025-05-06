Названы самые дефицитные профессии в России

Врачи, дворники и продавцы по итогам апреля стали самыми дефицитными специалистами в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

На одну вакансию врача приходится 1,3 резюме, что является самым низким индексом среди всех 173 специализаций, вошедших в анализ. В число остродефицитных вошли еще пять специальностей: дворники (1,4), продавцы и кассиры (1,5), токари и фрезеровщики (1,7), повара и пекари (1,7), а также фармацевты-провизоры (1,8), приводит ТАСС данные исследования. Показатели от 2 до 3,9 говорят о дефиците соискателей, а индексы ниже 1,9 – об остром дефиците.

Согласно данным исследования, еще 20 специальностей попали в число дефицитных, в том числе мерчендайзеры (2,3 резюме на вакансию), слесари и сантехники (2,4), медсестры и медбратья (2,5), главные врачи и заведующие отделениями (2,5).

Как отмечают аналитики, в России сохраняется умеренный уровень конкуренции за рабочие места – на одну вакансию приходится 5,6 активных резюме. При этом ситуация на рынке труда является неравномерной как в разрезе специализаций, так и в разрезе регионов.

Наиболее напряженная ситуация с кадрами наблюдается в Чукотском автономном округе, говорится в исследовании. Кадровый дефицит также зафиксирован в Ленинградской, Тульской, Курганской и Владимирской областях, в Хабаровском крае и Рязанской области. При этом, как указывают аналитики, во всех этих регионах ситуация улучшилась по сравнению с началом года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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