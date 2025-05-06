Средний размер пенсии в России составляет 23 тысячи рублей

Средний размер пенсии в России в 2025 году составляет 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Средний показатель социальных выплат для российских пенсионеров по состоянию на 1 января текущего года составил 23 175,17 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Соцфонда.

В настоящее время в России проживают более 41 млн пенсионеров. Страховые выплаты по старости получают более 33 млн человек, по инвалидности – более 2,1 млн, а в связи с потерей кормильца – около 1,5 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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