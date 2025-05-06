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Вторник, 6 мая 2025, 18:39 мск

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Европа подготовила новый план по отказу от российских энергоносителей

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия (ЕК) представила новый проект «дорожной карты» по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. Как сообщил член ЕК Дан Йоргенсен, в следующем месяце планируется уточнить законодательные предложения комиссии.

«Дорожная карта» Евросоюза предусматривает «постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС, что будет происходить скоординированно и безопасно по мере продвижения энергетического перехода».

«Меры были разработаны для сохранения безопасности поставок энергии в ЕС, ограничивая при этом любое влияние на цены и рынки», – сказано в документе, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Ожидается, что ЕС заменит до 100 млрд кубометров природного газа к 2030 году, что означает снижение спроса на 40-50 млрд кубометров к 2027 году. В то же время ожидается, что мощности СПГ увеличатся примерно на 200 млрд кубометров к 2028 году, что в пять раз больше, чем текущий импорт ЕС российского газа.

Брюссель, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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