Конфликт Индии и Пакистана может отразиться на поставках в Россию

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном может отразиться на поставках в Россию. Эти страны экспортируют в РФ товаров почти на 5 млрд долларов в год.

Общий объем импорта Россией товаров из Пакистана и Индии по итогам 2024 года составил 4,99 млрд долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистических служб обеих стран. Из них 4,92 млрд пришлись на Индию, а 68,6 млн – на Пакистан.

Россия импортирует из Индии вычислительные машины, лекарства, смартфоны, драгоценные камни, строительные материалы, а также продовольствие. Пакистан поставляет в РФ изделия из кожи, одежду, текстиль и продукты, в основном цитрусовые.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 мая Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Как пишут СМИ, сначала удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира нанесла Индия. Это случилось после обвинений Исламабада в поддержке террористической атаки на туристов индийской территории в конце апреля, жертвами которой стали 26 человек. Пакистанское оборонное ведомство вскоре заявило, что готовит ответный удар. Атака со стороны Исламабада началась вскоре после полуночи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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