Весенние заморозки могут привести к потере урожая сахарной свеклы

Весенние заморозки могут негативно сказаться на урожае сахарной свеклы. От последствий перепадов температур уже пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более 1 млн га посеянных – их придется пересеивать. Об этом рассказали «Известиям» в Союзе сахаропроизводителей.

В наибольшей степени от заморозков пострадали посевы свеклы в Белгородской и Липецкой областях. О гибели этой овощной культуры на площади 2,5 тыс. га заявили власти Курской области. При этом на 5 мая 2025 года, как сообщили в Союзроссахаре, аграрии засеяли чуть более 1 млн га сахарной свеклы.

Кроме того, заморозки могут повлиять на плодовые культуры – абрикосы, черешню, персики, сливы. В результате низких температур под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев Ставропольского края, сообщили власти субъекта. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши. Оценка ущерба сельскому хозяйству региона продолжается.

Признают потери урожая плодовых деревьев также в Краснодарском крае и Крыму, но там оценки ущерба разнятся. Как сообщили в Союзе садоводов России в Крыму, гибель урожая косточковых может составить до 40%. А вот в Краснодарском крае, по данным Минсельхоза, они могут составить до 15%.

Заморозки отразились и на картофеле. Сельхозпроизводители рассчитывали, что сезон появления молодой картошки начнется раньше, но сейчас, по всей видимости, он стартует среднестатистически. Хотя в некоторых субъектах, таких как Брянская и Курская области, больше других факторов, осложняющих сезонно-полевые работы, отметили в Союзе участников рынка картофеля и овощей. От заморозков пострадала небольшая часть посаженного картофеля в Астраханской области, где он уже успел прорасти. В центральных регионах России ранний картофель посадили, но он не пророс.

В свою очередь в Минсельхозе сообщили, что предупредили аграриев о климатической угрозе. «Возвратные заморозки в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов были спрогнозированы заранее. Для минимизации их последствий Минсельхоз заблаговременно поручил региональным органам управления АПК принять все необходимые меры», – отметили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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