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Вторник, 13 мая 2025, 20:12 мск

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США по-прежнему покупают ядерное топливо в России – Путин

Фото: Reuters

США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США», – сообщил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

«Почему? А потому что выгодно», – уточнил президент.

США ранее ввели ограничения на приобретение российского урана (до 2027 года включительно), а с 2028 года предполагается запрет на импорт российской урановой продукции.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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