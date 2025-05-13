США по-прежнему покупают ядерное топливо в России – Путин

США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».
«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США», – сообщил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
«Почему? А потому что выгодно», – уточнил президент.
США ранее ввели ограничения на приобретение российского урана (до 2027 года включительно), а с 2028 года предполагается запрет на импорт российской урановой продукции.
Москва, Елена Володина
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