Минстрой: некоторые регионы ускоряют строительство только на бумаге

Некоторые регионы РФ сокращают инвестиционно-строительный цикл только на бумаге. По факту же возведение объектов в них длится гораздо дольше. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

По его словам, есть субъекты, у которых по документам все отлично и очень быстро все строится. «По факту они в разы превышают по срокам строительства иные субъекты, где достаточно хуже положение в отношении бумаг», – цитирует Музыченко «Интерфакс».

Замминистра считает, что это показатель того, что даже если в регионе недостаточный уровень цифровизации и документооборот может отставать, но при этом «оказывается существенное содействие инвесторам в реализации проектов на земле».

Музыченко напомнил о существовании так называемого «светофора» продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

«Вот статистика по продолжительности отдельных процедур. В целом по регионам, если мы возьмем срок внесения изменений в генеральный план за отчетный период, есть субъекты, в которых средний срок (...) составляет 578 дней, есть пять дней, есть 166 дней. То есть, если погрузиться дальше в причины и следствие, почему это произошло, то будет понятно, что пять дней, конечно же, это нереально. Это просто-напросто какие-то административные меры были приняты в отношении каких-то объектов, которые требуют срочной реализации, либо еще какие-то другие причины», – отметил замминистра.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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