Ни один из ушедших с рынка РФ брендов не подал заявку о возвращении

Минпромторг пока не получал заявок о возвращении в страну от ушедших с российского рынка иностранных компаний и брендов. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

«Возвращение брендов – это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чем-либо», – заявил он в ходе выставки Mallpic в Сочи (цитата по «Прайм»).

Как отметил замминистра, предложения по алгоритму возвращения иностранных компаний готовы. Однако, подчеркнул он, даже если западные компании начнут возвращаться в РФ, интересы отечественных брендов и компаний будут ставиться в приоритет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти видят заинтересованность бизнеса из недружественных стран в возращении на российский рынок, но намерены при рассмотрении подобных заявок исходить из того, насколько это выгодно для страны, и смотреть, как западные компании вели себя, уходя из России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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