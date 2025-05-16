Объем автомобильных штрафов в России может вырасти в восемь раз

Увеличение размера штрафов за нарушения правил дорожного движения приведет к существенному пополнению казны. Согласно расчетам Минфина, объем поступающих средств вырастет в восемь раз больше запланированного.

Вместо 6,4 млрд Министерство финансов прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей поступлений от нарушителей ПДД. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к законопроекту о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год.

С 1 января 2025 года изменилась вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП): вместо 500-5000 рублей стало 750-7500 рублей. Разработчики отмечали, что доля 500-рублевых штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч составляет 73%.

Кроме того, изменилась система льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25%, но с 20 до 30 дней увеличен срок ее действия. Также, если раньше платежи шли в доход регионов, то теперь 25% уходят в федерацию (для этого были внесены изменения в Бюджетный кодекс).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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