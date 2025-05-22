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Четверг, 22 мая 2025, 14:18 мск

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Грузинский банк запретил россиянам совершать крупные покупки

Один из крупнейших коммерческих банков Грузии Bank of Georgia ввел лимит на сумму покупки по картам, принадлежащим гражданам России. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

С 21 мая россияне не смогут оплатить картами Bank of Georgia покупку стоимостью свыше 300 евро, 300 долларов США, 300 фунтов стерлингов.

Ограничение связано с санкциями стран Запада, введенными в отношении России.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом (ЕС) и Соединенным Королевством», – цитирует пресс-службу банка ТАСС.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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