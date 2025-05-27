Губернатор запретил вывозить картошку из Калининградской области

Вывоз картошки за пределы Калининрадской области следует прекратить до тех пор, пока регион не будет сам себя обеспечивать этим продуктом. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании областного правительства, сообщает издание «Клопс.ру».

Обращаясь к министру сельского хозяйства области Артему Иванову, глава региона отметил: «Мы пока по овощной группе точно себя не обеспечиваем. Приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами. В частности, часть картофеля вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона».

Как отметил губернатор, дефицитную картошку приходится завозить извне, но уже по более высокой цене. Беспрозванных допустил, что ввозиться могут те же самые калининградские овощи. При этом он обратил внимание на то, что в этом случае возникают двойные расходы на логистику.

«Пока не обеспечились, все необходимо оставлять в регионе, – резюмировал глава области, поручив главе минсельхоза провести соответствующую работу с аграриями.

По данным минсельхоза, из Калининградской области сегодня вывозится не более 5% картошки.

Надо отметить, что в апреле картофель в регионе подорожал на 49,7%. Его цена в среднем составила 95,7 руб. за килограмм.

Ранее сообщалось, что стоимость картофеля в России выросла до рекордного уровня из-за падения урожая и сокращения запасов. Оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнению с весной прошлого года – в 4,4 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: в магазинах картофель стоит 85,4 рубля за килограмм, что почти в три раза выше, чем в 2024-м.

Калининград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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