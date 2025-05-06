Картофель в России подорожал до рекордного уровня

Стоимость картофеля в России резко выросла из-за падения урожая и сокращения запасов. В результате оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнения с весной прошлого года – в 4,4 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: в магазинах картофель стоит 85,4 рубля за килограмм, что почти в три раза выше, чем в 2024-м.

«Средняя оптовая стоимость столового картофеля урожая 2024 года на конец апреля составила 46,3 руб. за 1 кг, прибавив с начала года 85,2%», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. Цену они называют рекордной за всю историю наблюдений. В «Руспродсоюзе» оценивают среднюю стоимость картофеля в оптовой закупке на 2 мая в 47,6 руб. за 1 кг. За месяц рост составил 25%.

Согласно статистике Росстата, в рознице на 28 апреля средняя стоимость картофеля была 85,4 руб. за 1 кг. Год к году показатель вырос в 2,8 раза. В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что ритейлеры продают наиболее доступные позиции картофеля по ценам ниже закупочных.

Подорожание обусловлено несколькими факторами, в том числе сокращением урожая и, как следствие, запасов, нехваткой хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом.

В 2023 году ситуация была обратной: рекордный урожай привел к снижению стоимости. В итоге отпускные цены производителей не всегда покрывали затраты, и они сократили посевные площади. Согласно Росстату, сбор картофеля во всех хозяйствах в России в 2024 году составил 17,8 млн тонн, сократившись на 11,9% год к году.

Сейчас отечественная продукция закончилась и на полках в основном импорт из Египта, Пакистана и Китая. В Минсельхозе пояснили, что в первой половине года на рынок традиционно поступает импортный молодой картофель из дружественных стран. С учетом сокращения внутреннего производства министерство инициировало меры таможенно-тарифного регулирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube