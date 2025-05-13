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Вторник, 13 мая 2025, 11:38 мск

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Рост цен на картофель связан со свежими поставками из Египта и Ирана

На Урале стоимость картофеля стремительно растет. В минсельхозе сообщили «Новому Дню», что повышение цен связано с поставками молодого картофеля из Египта и Ирана.

«Диапазон цен на отечественный картофель в магазинах региона составляет 60-70 рублей за килограмм. Общий рост цены связан со свежими поставками импортного картофеля из Египта и Ирана на Урал. Это свежий молодой картофель, на который всегда достаточно высокая цена, поэтому Росстат зафиксировал изменение цены именно в таком усредненном формате. Традиционно в мае в Свердловской области заканчиваются запасы картофеля в хранилищах, однако российский картофель всегда можно приобрести по доступной цене», – поделились в минАПК.

Как ранее писал «Новый День», стоимость картофеля в России резко выросла из-за низкого урожая и сокращения запасов. В результате оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнению с весной прошлого года – в 4,4 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: в среднем по России в магазинах картофель стоит 85,4 рубля за килограмм, что почти в три раза выше, чем в 2024-м. По данным Свердловскстата, на Среднем Урале картофель вырос в цене до 83 рублей за кило.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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