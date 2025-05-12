Картошка подросла в цене еще на 6%, лук – на 18%, свекла – на 13%

Цены на «борщевой набор» в Свердловской области продолжают бить все рекорды.

Как сообщает Свердловскстат, сильнее всего, на 18% за неделю, подорожал репчатый лук, теперь он стоит в среднем 68,6 руб./кг. На втором месте – свекла, +13%, 73 рубля. На третьем – капуста, +8,6%, или 76 рублей. Картофель за неделю вырос в цене почти до 83 рублей, это на 6% выше, чем неделю назад.

Зато немного дешевле стали огурцы (176 рублей), помидоры (272 рубля), яблоки (166 рублей).

Как уже сообщал «Новый День», стоимость картофеля в России резко выросла из-за падения урожая и сокращения запасов. В результате оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнения с весной прошлого года – в 4,4 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: в среднем по России в магазинах картофель стоит 85,4 рубля за килограмм, что почти в три раза выше, чем в 2024-м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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