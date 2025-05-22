На Урале начала дешеветь картошка

На этой неделе в Свердловской области впервые за долгое время немного снизилась средняя цена на картофель.

Как сообщили в Свердловскстате, сейчас в магазинах за кило картофеля просят в среднем 82,68 рубля. Это на 0,64% меньше, чем неделю назад. Сразу на 17% дешевле стали огурцы – теперь они стоят около 138 рублей. Помидоры подешевели на 5% и стоят 253 рубля за килограмм.

При этом цена на другие популярные овощи продолжает расти. Быстрее всего дорожает свекла – она стоит уже больше 84 рублей. Морковь подорожала до 67 рублей, репчатый лук – до 75,5 рубля.

Как уже писал «Новый День», две недели назад картофель стоил 83 рубля за килограмм, свекла – 73, лук – 69, огурцы – 176 рублей, помидоры – 272 рубля.

Стоимость картофеля в России в 2025 году резко выросла из-за падения урожая и сокращения запасов. В результате оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнению с весной прошлого года – в 4,4 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: в среднем по России в магазинах картофель стоит 85,4 рубля за килограмм, что почти в три раза больше, чем в 2024-м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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