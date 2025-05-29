В России резко подскочил объем просроченных долгов по кредиткам

Долги по кредитным картам россиян за полгода выросли почти на 70% и достигли 110 млрд рублей. По словам аналитиков, это произошло из-за высоких банковских ставок и инфляции. При этом кредитные организации стараются по максимуму заработать на клиентах, ухудшая условия займов.

«Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту – это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Сейчас сумма просрочки достигает 110 млрд рублей», – пишет газета «Известия».

Ситуация ухудшалась на протяжении 2024 года и обострилась в начале текущего. На банковском рынке резко снизилось качество обслуживания кредитов, пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Кроме того, платежеспособность россиян снижается из-за роста цен – инфляция в I квартале 2025-го составила 8,3%. В то же время рост реальных доходов населения остановился, граждане вынуждены пользоваться кредитками, несмотря на высокие ставки, что бьет по благосостоянию.

«По данным ОКБ, только средние ставки по кредиткам составляют 27%. Однако в них не учитываются все дополнительные платежи, которые требуется сделать заемщикам – например, за открытие и использование карты. С учетом них полная стоимость займа гораздо выше – порядка 50%», – говорится в статье.

Эксперты видят в росте задолженности тревожный сигнал для экономики, так как растущие риски вынуждают банки ужесточать условия выдачи займов. Все это делает кредитование еще менее доступным. Причем речь не только о классических ссудах – теперь очередь дошла и до пластика.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube