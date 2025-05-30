Лимит на быстрые покупки будет существенно увеличен

Лимит для россиян на быстрые покупки в рассрочку или с оплатой по частям планируется существенно увеличить – с 1 апреля 2026 года он составит 50 тысяч рублей. Новые параметры появились в тексте законопроекта о регулировании рассрочек, подготовленном ко второму чтению, сообщает агентство РБК.

Речь идет о предельной сумме покупок через BNPL-сервисы (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), которые развивают крупные банки и маркетплейсы.

Предыдущая версия предусматривала лимит на покупки в размере 15 тысяч рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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