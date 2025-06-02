Жители России стали пессимистичнее оценивать перспективы на рынке труда

Все больше россиян с осторожностью оценивают свои перспективы на российском рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС, проведенного в марте-апреле этого года. Эта тенденция может косвенно говорить о замедлении темпов роста новых вакансий, отмечают аналитики, пишет «Коммерсантъ».

За последние 12 месяцев доля граждан, оценивающих риск потерять работу в следующие три месяца как низкий или очень низкий, снизилась с 87% до 83%. На большие риски потери работы чаще всего указывают самозанятые, владельцы предприятий и ИП – 14%, чем наемные работники (11%). При этом наибольшие опасения по поводу риска увольнения выражают занятые в промышленности и сельском хозяйстве.

Вместе с тем доля работников, которые считают, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко, сократилась с 47-49% до 41%. Соответственно, число тех, кто считает, что найти такую работу будет трудно или очень трудно, выросло с 45% до 51%. Это показывает, что положение работников на рынке труда, возможно, начинает ухудшаться.

Меж тем, ситуация с зарплатами остается благополучной: 39% работников указали на рост доходов, причем у 30% он превысил 25%. Снижение заработков отметили лишь 11% респондентов. Доходы быстрее росли у городских жителей, чем у сельских. Аналитики отмечают, что самозанятые, ИП и владельцы бизнеса реже фиксируют рост доходов, чем наемные работники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube