Источники: авиасалон МАКС решили снова отменить

Международный авиационно-космический салон (МАКС), проведение которого планировалось летом 2025 года, не состоится третий год подряд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Об отмене МАКС слышал еще один информированный источник агентства. Он заявил, что, как и в 2024 году, организаторы взамен проведут онлайн-проект eMAKS, в соответствии с которым выставочную и демонстрационную программы представят на сайте авиасалона.

Источники связали отмену авиасалона с соображениями безопасности. Кроме того, указывают они, ведущие проекты гражданского авиапрома, такие как МС-21 и SJ-100, которые можно было бы продемонстрировать на выставке, ожидаются только в 2026 году.

МАКС проводился раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году, в последний раз – в 2021 году. Намеченный в 2023 году МАКС был перенесен на 2024 год из соображений безопасности, объясняли источники СМИ. Однако и в прошлом году МАКС не состоялся, а его организаторы сообщили о планах провести его в 2025 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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