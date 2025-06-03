Россельхознадзор: 95% алтайского меда произведено за пределами региона

Большая часть меда, который продается под видом алтайского, не имеет отношения к Алтаю. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова.

«Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием, и самое больное – это, конечно, алтайский мед. «Алтайский мед» у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное – 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай», – рассказала Цветкова на пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия».

По словам советника главы ведомства, похожая ситуация наблюдается и с адыгейским сыром. Из 200 компаний, выпускающих этот продукт, только 26 находятся в Адыгее. «Мы посмотрели, откуда у них молоко. Оказалось, Белгород, Воронеж, Татарстан», – уточнила Цветкова.

По ее словам, есть необходимость навести порядок в этой сфере, в частности, обратить внимание на извлечение выгоды из географических наименований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube