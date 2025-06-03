Майские продажи новых легковых машин в России рухнули на 28%

Продажи новых автомобилей – легковых и легких коммерческих (LCV) – в России в мае текущего года сократились на 27,5% год к году, до 98 348 штук. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

В январе-мае 2025 года продажи легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 26%, до 437,1 тыс. штук, а LCV – на 17%, до 41,7 тыс. штук.

Непосредственно в мае 2025 года легковых автомобилей было продано 90 709 штук, что на 28% меньше в годовом выражении и на 11% меньше в сравнении с апрелем. Продажи LCV составили 7,64 тыс. штук – это на 21% меньше год к году и 22% меньше апрельского показателя.

«В мае дополнительным фактором, влияющим на снижение объемов реализации по сравнению с предыдущим месяцем (апрелем 2025 года), традиционно является сезонность. При этом темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок», – отметили в Минпромторге.

Так, за месяц реализовано 44,8 тыс. импортных автомобилей, что на 43% меньше, чем за май 2024 года, и 57,6 тыс. автомобилей, произведенных в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года).

«Доля российской техники по итогам января – мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил Минпромторг.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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