Скумбрия оказалась на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова

Один самых популярных видов рыбы оказался на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова. Скумбрия мельчает, а стратегические запасы снизились до минимума. Об этом сообщили в обществе сохранения морской среды.

По словам рыбаков на Дальнем Востоке, в этом году жирной рыбы поймали совсем мало. Раньше тушка скумбрии достигала килограмма, а сейчас весит 500-600 граммов.

«Скумбрии практически не было. Скумбрия была в прилове. Вот последние три года, можно сказать, промысел скумбрии ограничен», – рассказал РЕН ТВ капитан плавбазы «Всеволод Сибирцев» Роман Гордиенко.

Сокращение популяции связывают с чрезмерным выловом – некоторые страны значительно превышают допустимые объемы. Аналогичная ситуация и в Атлантике – на скумбрию идет настоящая охота. Вот уже несколько лет Англия, Норвегия и Исландия нарушают рекомендации ученых по добыче, ловят больше, чем можно, как минимум на треть. Скумбрия просто не успевает восстанавливаться и постепенно вымирает как вид.

Многие рыбоперерабатывающие компании и вовсе перестают готовить скумбрию из-за резкого роста цен на сырье. «Сейчас для того, чтобы пополнить ассортимент, трейдеры ввозят корейскую и китайскую скумбрию. Она из-за курса доллара дорогая, а во-вторых, по мнению многих переработчиков, слабо подходит под переработку традиционными способами – это копчение и соление», – отметила представитель компании-трейдера во Владивостоке Александра Леонтьева.

Исправить ситуация может мораторий на вылов скумбрии на несколько лет, но далеко не все страны готовы пойти на такие меры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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