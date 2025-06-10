Европейский бизнес приспособился к санкциям и не спешит покидать российский рынок

Европейские компании видят перспективы развития на российском рынке и не собираются уходить. Об этом свидетельствует индекс делового климата, рассчитанный Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

АЕБ объединяет более 380 компаний из стран – участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и других государств. В исследовании приняли участие топ-менеджеры 100 предприятий, передает РБК.

Индекс делового климата составил 127 баллов из 200 возможных. Такой же результат был в прошлом году. Максимальный показатель фиксировался в 2012 и 2011 годах. В кризисном 2022 году индекс рухнул до 80 баллов. В настоящее время 67% компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России.

«Европейские компании в России достигли определенного равновесия в новых экономических реалиях. После двух лет активного восстановления бизнес перешел в фазу стабилизации: компании адаптировали свои операционные модели, нашли альтернативные цепочки поставок и научились работать в условиях сохраняющихся ограничений», – комментирует результаты исследования гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг.

Наиболее вескими причинами для иностранных компаний для продолжения работы в РФ являются большой объем российского рынка, его высокий потенциал и положительное развитие. Кроме того, топ-менеджеры также называют квалифицированный персонал, благоприятные цены на сырье, государственные субсидии и стимулы, низкие зарплаты, низкий уровень конкуренции и привлекательные условия производства для экспорта продукции.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube