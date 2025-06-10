Европа хочет войны и выступает против бизнес-взаимодействия с Россией

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) означает, что Брюссель выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса и недовольна сближением РФ и США. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Высказывания Урсулы фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью РФПИ по восстановлению отношений России и США и участием в миротворческих инициативах России», – констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.
«Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
Москва, Анастасия Смирнова
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