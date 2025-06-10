Европа хочет войны и выступает против бизнес-взаимодействия с Россией

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) означает, что Брюссель выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса и недовольна сближением РФ и США. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Высказывания Урсулы фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью РФПИ по восстановлению отношений России и США и участием в миротворческих инициативах России», – констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.

«Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube