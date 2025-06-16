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Понедельник, 16 июня 2025, 16:24 мск

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Еврокомиссия нашла способ обойти вето на запрет закупок российского газа

Еврокомиссия может использовать положения торгового права, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии на запрет поставок российского газа. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на проект предложений ЕК.

По данным газеты, европейским компаниям будет запрещено подписывать какие-либо новые контракты на поставку российского газа. Существующие краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа и сжиженного природного газа из России должны быть прекращены с 2026 года, а те, что связаны с долгосрочными договорами, должны быть расторгнуты 1 января 2028 года.

Европейское торговое право позволяет принимать решения большинством голосов стран-участниц ЕС. Таким образом можно обойти вето со стороны Венгрии и Словакии, которые выступают против отказа от российского газа.

По информации аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС. Крупнейшим импортером была Италия, за ней следовали Венгрия, Франция и Испания.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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