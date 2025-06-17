Хакеры разработали новый вредонос для кражи данных банковских карт

Киберпреступники разработали новое программное обеспечение, при помощи которого можно получить доступ к личным данным банковских карт.

Приложение SuperCard является разновидностью программы NFCGate, которая позволяет отслеживать и анализировать NFC-трафик. Кроме того, с помощью этого ПО можно обмениваться данными между двумя смартфонами, на которых оно установлено, передает ТАСС.

Ранее хакеры использовали это приложение для кражи данных клиентов европейских банков, например, в Италии, а в мае 2025 года злоумышленники начали тестировать его против россиян.

При этом эксперты по кибербезопасности нашли у программы «серьезные отличия» от других, уже известных вредоносных разновидностей NFCGate «как в части функциональных возможностей, так и в структуре кода».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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