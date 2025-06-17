33 регионам РФ угрожает кризис избыточного предложения жилья на первичном рынке

Кризис избыточного предложения на рынке первичного жилья угрожает 33 регионам России, следует из исследования портала «ЕРЗ.РФ», аналитики которого сравнили соотношение темпов продаж и появления новых проектов, фактическую распроданность и динамику цен.

Самый высокий риск затоваривания на рынке новостроек зафиксирован специалистами портала в Орловской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Карачаево-Черкесии.

Еще 28 регионов, по оценке ЕРЗ, имеют «достаточно высокий риск». Среди них – Краснодарский край, Дагестан, Ставропольский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Крым. В Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге вероятность кризиса оценивается как средняя.

Севастополь, Карелия, Кемеровская область, Бурятия, Москва и Рязанская область имеют низкий риск затоваривания на рынке первичного жилья, указывается в исследовании, которое цитирует РИА «Новости».

Единственным регионом, где риск кризиса избыточного предложения новостроек определен аналитиками портала как минимальный,стала Вологодская область.

«В целом по России большинство регионов демонстрируют признаки роста затоваренности – в 50 субъектах страны темпы продаж отстают от темпов вывода новых проектов, а в ряде регионов уже фиксируется снижение цен на новостройки», – отмечается в исследовании.

По мнению руководителя «ЕРЗ.РФ» Кирилла Холопика, такая ситуация свидетельствует о постепенном охлаждении рынка первичного жилья и росте конкуренции между застройщиками, передает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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