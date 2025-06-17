Чемезов рассказал Путину, что досталось титановому производству после ухода американцев

Компания Boeing, уйдя с российского рынка, понесла ущерб. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Он рассказал, что в рамках сотрудничества американцы привезли в свое время много станков, действовало совместное предприятие, передает ТАСС.

Глава государства поинтересовался у своего собеседника, в каком состоянии находится титановое производство Ростеха.

«Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолетные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с Boeing, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», – посетовал Чемезов.

«Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" – заметил Путин. Чемезов согласился, отметив, что американцы привезли большое количество современных станков, было создано целое производство. «Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов [для авиационной промышленности], но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50», – отметил глава Ростеха.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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