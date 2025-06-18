В России может возникнуть дефицит ряда полезных ископаемых

В Роснедрах допустили возникновение дефицита ряда полезных ископаемых в будущем. Об этом заявил глава ведомства Олег Казанов.

По его словам, геологоразведка и запуск добычи на месторождении требуют времени, государству важно понимать, какие виды сырья и где будут нужны в следующие 10-15 лет. В связи с этим проводится анализ с участием механизмов Минпромторга и внутренних аналитических ресурсов Роснедр.

«Мы примерно уже понимаем, что часть видов сырья, которые сейчас являются дефицитными, дефицитными в следующее десятилетие быть перестанет, но возникнут новые дефициты», – рассказал Казанов.

Глава ведомства добавил, что в скором времени возникнет вопрос по цинку, свинцу, возможно, по олову, возникнут локальные дефициты по фосфатному сырью. «Не успеем мы преодолеть дефицит, видимо, по урану, марганцу и хрому», – отметил Казанов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube