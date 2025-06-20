Возвращающиеся в РФ зарубежные компании проверят на финансирование ВСУ

Правоохранительные органы будут проверять иностранные компании, которые покинули российский рынок три года назад. Некоторые из зарубежных брендов отправляли деньги на поддержку киевского режима.

Проверки коснутся тех, кто может обратно выкупить акции бизнеса на нерыночных условиях. В этот список попадут также предприятия, не исполнившие своих обязательств по отношению к партнерам, работникам перед своим уходом из РФ, рассказал «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Некоторые компании, когда уходили из России, использовали эти средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому необходимо будет решение правоохранительных органов, здесь мы будем полагаться на мнение коллег», – сообщил замглавы ведомства.

Отраслевое законодательство может также установить требования к компаниям, которые приходят на российский рынок. «Это общемировая практика, здесь у нас ничего особенного нет, но с учетом нашего опыта 2022 года, конечно, эти требования будут отличаться от тех, которые раньше были у нас в законодательстве, – отметил Чебесков.

Кроме того, профильные министерств будут устанавливать свои дополнительные требования к компаниям и применять их после одобрения кабмином.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube