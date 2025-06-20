Минимальная зарплата в России превысит 27 тысяч рублей в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, сейчас разрабатываются соответствующие проектные документы, и величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», – отметил Котяков в интервью РИА «Новости».

Повышение МРОТ коснется порядка 4,6 миллионов человек, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. МРОТ составляет 48% от медианный зарплаты в России.

Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube