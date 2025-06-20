Фейковых бизнесменов нашли в особых экономических зонах России

Некоторые предприниматели фиктивно регистрируются в особых экономических зонах, но инвестициями не занимаются. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, недобросовестные коммерсанты оформляют на территориях с преференциальными режимами фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций.

«Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос, для чего это делается?» – рассказал Краснов на ПМЭФ.

Генпрокурор подчеркнул, что логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а через оказание необходимого содействия.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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