Более 1 миллиарда некачественных товаров заблокировали в России

После введения разрешительного режима в России заблокировали более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Разрешительный режим был введен в РФ с апреля прошлого года. Этот механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.

«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов», – цитирует Алиханова РИА «Новости».

В настоящее время разрешительный режим действует только на ряд товаров, однако со временем его планируется распространить на все категории продукции на кассах в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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