Российский авторынок выбыл из пятерки крупнейших в Европе

Обвал продаж на российском рынке автомобилей привел к тому, что РФ выбыла из пятерки крупнейших по объему в Европе и заняла шестую строчку рейтинга. Об этом свидетельствуют данные «Автостат».

По итогам мая 2025 года в России было продано в общей сложности 91 218 новых легковых автомобилей. При этом в апреле в стране продали 102,1 тысячи новых машин. В годовом выражении показатель снизился на 28,3%.

Лидерство на европейском авторынке в конце весны нынешнего года сохранила Германия, где было продано 239 297 автомобилей (+1,2% к маю 2024-го). Вторую строчку в этом рейтинге завоевала Великобритания с показателем 150 070 экземпляров (+1,6%). Третий результат показала Италия – 139 484 реализованных машины (-0,1%).

Затем идет Франция с показателем в 123 918 автомобилей (-12,3%). Замыкает пятерку европейских лидеров Испания, у которой майский объем авторынка составил 112 820 единиц (+18,6%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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