российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 июня 2025, 21:04 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ФАС России направила предупреждение маркетплейсу Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила маркетплейс Wildberries, который обязал продавцов открывать счета в дочернем банке, о недопустимости нарушения законодательства.

Как говорится в сообщении ведомства, торговая онлайн-площадка объявила, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен.

ФАС России считает, что эти действия могут «содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции». Ведомство предупредило, что служба примет меры антимонопольного реагирования в случае нарушения законодательства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,