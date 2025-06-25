ФАС России направила предупреждение маркетплейсу Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила маркетплейс Wildberries, который обязал продавцов открывать счета в дочернем банке, о недопустимости нарушения законодательства.

Как говорится в сообщении ведомства, торговая онлайн-площадка объявила, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен.

ФАС России считает, что эти действия могут «содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции». Ведомство предупредило, что служба примет меры антимонопольного реагирования в случае нарушения законодательства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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