Реальные зарплаты в России стали расти вдвое медленнее

Реальные зарплаты в России замедлили свой рост вдвое. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе Счетной палаты. На фоне высокой ключевой ставки и снижения спроса у бизнеса закончились ресурсы, чтобы переманивать сотрудников высокими окладами.

В первые месяцы 2025-го реальные зарплаты – то есть скорректированные на инфляцию – увеличились на 5,2% (против 10% годом ранее), в среднем до 90 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на июньский доклад СП об исполнении бюджета.

По данным ВНИИ труда Минтруда, который ссылается на Росстат, среднемесячная номинальная зарплата работников к апрелю составила уже 97,6 тысячи рублей, за год она увеличилась примерно на 11%. Рост произошел практически по всем отраслям: например, профессиональная, научная и техническая деятельность (+16%), деятельность в области информации и связи (+20%).

Вместе с тем в феврале реальные зарплаты выросли всего на 3,2% по сравнению с январем – это минимальный месячный прирост за два года, следует из данных СП.

Одной из основных причин замедления – рост инфляции: с начала 2024-го показатель вырос с 7,5% до 10% в первые месяцы 2025-го. Кроме того, в середине прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку. Это снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний. В итоге бизнесу стало сложнее повышать оклады.

По словам представителей рекрутинговых агентств, действительно, «зарплатная гонка» поутихла. Если в первом полугодии 2024-го о повышении окладов сообщали почти 60% компаний, то сейчас этот показатель снизился до 40%. В последние годы рост окладов был крайне интенсивным, однако это происходило не за счет увеличения прибыли компаний, а благодаря внутренним резервам. Но ресурсы бизнеса исчерпываются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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