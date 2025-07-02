Какие экономические интересы есть у России и Азербайджана

Политический кризис в отношениях России и Азербайджана может сказаться на экономическом сотрудничестве двух стран, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Азербайджан закупает для внутреннего потребления российскую нефть сорта Urals (1,53 млн т в 2024 г.), а собственную – премиального сорта Azeri Light – поставляет на экспорт и в результате «хорошо зарабатывает» на этих операциях, объясняет главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Кроме того, для Азербайджана Россия – один из главных рынков сбыта овощей и фруктов.

Таким образом, Азербайджан окажется в более уязвимой позиции, рассуждает директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель: «Он потеряет не только рынок и поставщика, но и логистического партнера. Россия же столкнется с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары, но сможет перенастроить потоки и компенсировать разрыв другими рынками».

Чем торговали страны

Взаимная торговля между двумя странами развивается в целом довольно динамично, отмечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев: торговый оборот между странами в 2020-2024 гг. по сравнению с 2010-2014 гг. увеличился более чем в 1,5 раза, говорит он. Это произошло в основном благодаря росту экспорта РФ – почти в 2 раза. В целом Россия является третьим по величине партнером Азербайджана по экспорту – после Турции и Италии и вторым по импорту после Китая, говорит Данильцев.

Товарооборот России и Азербайджана за пять месяцев года вырос на 25% – до $2,16 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (ФТС с 2022 г. перестала публиковать детализированные данные о торговле России с другими странами). Причем экспорт из России почти в 3 раза превышал импорт – $1,7 млрд против $446 млн. В прошлом году общий товарооборот двух стран составил $4,8 млрд. По данным ФТС, внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил $716,9 млрд. Таким образом, доля Азербайджана во внешней торговле России в прошлом году составила меньше 1%. Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2024 г. был на уровне $47,7 млрд – Россия обеспечила почти десятую часть от него.

В основном Россия поставляет в Азербайджан продукцию ТЭКа. В прошлом году товарная группа «минеральное топливо», в которую входят нефть и продукты ее перегонки, составила почти треть от всех российских поставок в эту страну ($1,18 млрд), следует из базы данных ООН по статистике торговли товарами Un Comtrade и расчетов «Ведомостей». За четыре месяца этого года в лидерах – драгоценные камни и металлы (29% от поставок в эту страну, или 439,4 млн). На втором месте – минеральное топливо (24%, или $355,3 млн за январь – апрель). Также в топ-3 поставок в Азербайджан вошли черные металлы (7%, или $103,8 млн за четыре месяца).

Из Азербайджана в Россию поступают в основном товары агропромышленного комплекса. В прошлом году совокупная доля поставок овощей и фруктов составила почти половину от всего азербайджанского экспорта в Россию – около $600 млн. За четыре месяца этого года фрукты и орехи занимали 27% от всех поставок ($87,5 млн), овощи и корнеплоды – 23% ($73,7 млн). Также в тройку лидеров по импорту из этой страны входят пластмассы и изделия из них (24%, или $78 млн за четыре месяца).

Роль России в экономике Азербайджана

Для Азербайджана Россия – один из важнейших рынков сбыта, отмечает Кнобель. В 2024 г. почти $1 млрд азербайджанского экспорта ушел именно в Россию, причем две трети – это сельхозпродукция: фрукты, овощи, консервация. Потеря этого направления означает резкое падение доходов фермеров и перерабатывающих предприятий, отмечает Кнобель. «Найти замену быстро не получится: Европа и страны Персидского залива предъявляют жесткие требования к качеству, а логистика туда дороже. Внутренний рынок не сможет впитать весь объем, а это приведет к падению цен для производителей, сокращению посевов и росту безработицы в селах», – считает эксперт.

Еще более чувствительным станет прекращение импорта из России, говорит Кнобель. На Россию приходится 17% всех закупок Азербайджана, включая топливо, металлы и удобрения. «Российское топливо стоит дешевле турецкого или иранского, а металл и удобрения доставляются быстрее. Замена потребует перестройки цепочек поставок, новых контрактов и приведет к росту цен», – считает эксперт. Уже в первый год это может прибавить 1,5-2 процентных пункта к инфляции в этой стране.

Россия также крупнейший поставщик продовольствия в Азербайджан, включая пшеницу, подсолнечное масло, кондитерские изделия, сахар, мясную продукцию и безалкогольные напитки, напоминает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. Также значительную долю экспорта составляют машины, механизмы и электрооборудование и запчасти к ним.

«Традиционным товаром экспорта Азербайджана в Россию была сельскохозяйственная продукция, хотя и тут были свои шероховатости – иногда изымались партии помидоров и других продуктов или их поставка в Россию блокировалась. Но это были эпизоды, а не системные шаги», – говорит председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Азербайджан сможет перенастроить экспорт товаров АПК в случае разрыва связей с Россией на другие страны, считает он.

Азербайджан для России

По словам Кнобеля, для России потери будут меньше – Азербайджан занимает лишь 0,6% ее внешней торговли и с макроэкономической точки зрения это несущественно, считает Кнобель. В то же время для отдельных отраслей – поставщиков топлива, металла, зерна и техники – исчезновение азербайджанского рынка вызовет сложности, полагает он. Это особенно затронет южные регионы, для которых Азербайджан был удобным и надежным покупателем с минимальными логистическими затратами. Также пострадает транзит через Каспий: Россия теряет партнера в коридоре «Север – Юг», а это снижает эффективность перевозок и инвестиций в транспортную инфраструктуру на юге страны, отмечает Кнобель.

Российский потребитель тоже ощутит эффект, говорит Кнобель. «Азербайджан – ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года. Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», – говорит эксперт.

Азербайджан поставляет в Россию томаты, поскольку страна сохраняет импортозависимость по ним, сообщил «Ведомостям» представитель Национального союза производителей плодов и овощей. Доля импорта томатов из Азербайджана на российский рынок составляет 30-35%, отметил он. Проблем с поставками этого овоща из-за обострившейся ситуации между странами пока не наблюдается, добавил представитель союза. Если по каким-либо причинам поставки из одного государства будут прекращены, то их можно будет заменить поставками из других государств, например Китая, Туркменистана и Турции, заключил собеседник.

При этом на работу российского бизнеса в Азербайджане обострившаяся ситуация между странами уже повлияла. Азербайджанские СМИ сообщили, что в поступившей из России партии замороженных луковых колец были обнаружены патогенные микроорганизмы, поэтому она была уничтожена. Представитель «Мираторга» заявил «Ведомостям», что в результате внутреннего расследования компания не выявила несоответствия нормам пищевой безопасности продукции «Мираторг Запад», установленных регламентами Таможенного союза. Вся продукция соответствует требованиям международной системы пищевой безопасности, заверил представитель «Мираторга».

«Прецеденты разрыва связей у России уже были, например, с Грузией – страны адаптировались, перестроились. Хочется надеяться, что найдется решение кризиса», – резюмирует Шафиев. Эксперт сомневается, что дойдет до полного прекращения торговых отношений.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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