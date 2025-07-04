ЦБ РФ обсуждает ограничение хождения банковских карт с истекшим сроком действия

В Банке России идет обсуждение ограничения хождения платежных карт с истекшим сроком годности. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Он добавила, что сейчас банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, соответственно доля таких карт снижается.

По словам Бакиной, в рамках работы Банка России по борьбе с мошенничеством срок действия карты является одним из элементов, которые препятствуют подобным операциям. В связи с этим ЦБ рассматривает возможность этот срок ограничить. Она отметила, что регулятор заранее объявит о принятии такого решения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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