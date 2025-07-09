Овощи в России должны подешеветь – начинается уборочная кампания

Овощи в России должны подешеветь, в регионах стартовала уборочная кампания.

«В настоящее время в большинстве регионов России началась уборочная кампания. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается снижение цен на овощи и картофель» – отметили в пресс-службе Минсельхоза страны.

Как отметили на совещании министр ведомства Оксана Лут, применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС России будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Производители поддержали данную инициативу.

Кроме того, стабилизации ценовой ситуации на рынке овощей и картофеля будет способствовать увеличение объемов производства и расширение использования отечественного посадочного материала. По итогам совещания даны поручения активизировать работу в этом направлении.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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