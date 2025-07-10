Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только в том регионе, где зарегистрирован заемщик. Исключение может быть сделано для граждан, которые планируют переезд. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Семейная льготная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо»,– сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Господин Чебесков пояснил, что многие используют льготные программы для покупки недвижимости в инвестиционных целях. Так, жители регионов часто покупают квартиры в Москве.

«В этом нет ничего плохого, это нормальный подход,– добавил замминистра. – Но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы». Он подчеркнул, что механизм нужно выстроить таким образом, чтобы не ухудшились условия жителей, которые действительно планируют менять место жительства.

С предложением ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить «дальнейшее обезлюживание», напоминает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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