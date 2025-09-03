В кабмине РФ обсуждают увеличение лимита по «Семейной ипотеке»

Министерство финансов обсуждает с Минтруда модификацию программы «Семейная ипотека», в том числе увеличение лимита по ней. Площадь квартир рассматривается с точки зрения фактора, который позволяет увеличить лимит по кредиту. Об этом сообщил директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума.

Чиновник напомнил, что сегодня лимит по этой программе составляет 6 и 12 млн рублей в зависимости от регионов. По его словам, Минфин мониторит средние размеры кредитов по «Семейной ипотеке» и видит, что они ниже установленных лимитов. «Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту», – добавил Яковлев (цитата по ТАСС). Он отметил, что итоговое решение в любом случае будет принимать правительство России.

Чиновник при этом высказал мнение, что «Семейная ипотека» должна быть более адресной, ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей. «Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий», – подчеркнул он. Так или иначе, предложения по изменению льготной программы озвучат только после тщательного анализа и выверки Минтрудом, поскольку «Семейная ипотека» направлена на демографию, и после анализа с Минстроем, заключил Яковлев.

Представитель Минфина добавил, что ведомство также изучает данные о соответствии прописки тому объекту недвижимости, который был приобретен в рамках льготной ипотеки, передает «Интерфакс». По его словам, предложения по модификации «Семейно ипотеки» будут сформулированы с учетом и этого анализа.

При этом в Минфине не поддерживают инициативу о дифференциации ставок льготной ипотеки, указал Яковлев. Во-первых, по его словам, это сложно администрировать.

«Во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо», – добавил он. «Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна», – резюмировал чиновник.

Ранее замминистра труда Ольга Баталина указала на серьезный «перекос» в семейной ипотеке. По ее словам, россияне чаще всего берут по льготной программе квартиры-студии и однокомнатные, которые не подходят для жизни семьи с детьми. Кроме того, отметила Баталина, жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет.

Добавим, что, согласно исследованию, «Семейная ипотека» остается практически недоступной для жителей почти половины регионов страны из-за дисбаланса цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничения суммы кредитов.

Владивосток, Наталья Петрова

