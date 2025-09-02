Семейная ипотека недоступна для жителей почти половины регионов России

Госпрограмма «Семейная ипотека» остается практически недоступной для жителей почти половины регионов страны. Причина – дисбаланс цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничение суммы кредитов.

Аналитики изучили данные Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за II квартал 2025 года и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год. Расчеты показали: в 41 регионе России из 89 семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Среди субъектов с наименьшей доступностью такого кредитования оказались Краснодарский край, Калининградская область, Крым, Севастополь, Приморский край, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская, Свердловская и Тюменская области, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия. В этих регионах стоимость квадратного метра в последние годы росла существенно быстрее, чем зарплаты.

Кроме того, анализ показал существенный разрыв в доступности ипотеки между регионами. Это субъекты со слишком высокими ценами на жилье. Либо экономически развитые регионы с дисбалансом цен и доходов, как Свердловская область. В список попали и субъекты с низким уровнем зарплат.

Тем временем, ипотека с господдержкой оказалась наиболее доступной в северных и дальневосточных регионах с высокими зарплатами: на Чукотке, в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области. В субъектах с хорошим соотношением зарплат и цен на жилье: Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии. И регионах с особыми экономическими условиями: на Камчатке и Сахалине.

В среднем по России цена квадратного метра жилой недвижимости составляет около 200 тыс. рублей. Если рассматривать ипотеку на 20 лет по льготной программе с первоначальным взносом 20%, то ежемесячный платеж будет на уровне 50-55 тыс. рублей. Это 50% от номинальной зарплаты в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube