В Минтруде указали на серьезный «перекос» в льготной ипотеке

Чаще всего россияне берут по программам семейной ипотеки квартиры-студии и однокомнатные, которые не подходят для жизни семьи с детьми. На это указала первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам замминистра, при развитии ипотеки применительно к жилью важно разделять ситуации, когда оно приобретается с целью инвестирования либо действительно для проживания семьи, передает РБК. «Очевидно», что однокомнатные квартиры и студии – это не жилье для семьи, в том числе с двумя и тремя детьми, отметила Баталина.

«Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет. Это первое. И второе: мы видим, конечно, и то, что жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет. Понятно, что у нас есть процесс трудовой мобильности, у нас есть трудодефицитные и трудоизбыточные регионы, и очень важно, чтобы перемещение к месту работы с привлекательными условиями не было барьером <…> с точки зрения возможностей проживания в этом регионе», – сказала замминистра.

Баталина подчеркнула, что особое внимание следует уделить развитию внеипотечных, альтернативных способов улучшения жилищных условий. Необходимо глубже понять потенциал такого способа обеспечения жильем, как аренда, а именно насколько он семейный и в какой степени позволяет «увязать запросы рынка труда и вопроса демографии».

«Работает он универсально на обе задачи или все-таки это только про рынок труда и не более? И конечно, нам нужно посмотреть другие формы, там, где у нас не будет возникать длинных ипотечных обязательств», – заключила замминистра.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube