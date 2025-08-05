В России анонсировали введение дифференцированной ставки семейной ипотеки

В России в ближайшее время может быть введена дифференцированная ставка семейной ипотеки в зависимости от региона. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Процентные ставки должны зависеть от средней зарплаты в регионе, полагает он. По словам Володина, правительство сейчас обсуждает данную инициативу.

«Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает», – заявил председатель Госдумы в ходе рабочей поездки в Саратов (цитата по «Парламентской газете»).

Володин считает, что в ближайшее время процентные ставки по ипотеке в России будут дифференцированными. «В Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», – сказал политик.

Ранее спикер Госдумы предложил установить дифференцированную ставку семейной ипотеки в зависимости от региона проживания. Еще одним критерием, по его словам, может стать количество детей в семье. Инициатива была озвучена 16 июля в ходе «правительственного часа», посвященного вопросам демографии.

«У нас с вами ставка по ипотечным кредитам плоская. Она не учитывает доходы в регионах. Независимо от того, где человек живет: в Костроме, в Орле, в Москве, ставка по ипотечным кредитам одинаковая. А заработная плата? А доход?» – сказал Володин.

«Чтобы Россия развивалась, <…> нам надо создавать условия в регионах и, значит, надо вносить предложение по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцирована: в Костроме – одна, в Москве – другая, в Краснодаре – третья, в Тыве – четвертая, в том числе и для малых городов. И, конечно, надо смотреть такой критерий, как количество детей», – убежден председатель Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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