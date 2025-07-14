Аномальная жара на юге России может сказаться на урожае кукурузы и подсолнечника

Засушливая и жаркая погода на юге России ухудшает состояние посевов кукурузы и подсолнечника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса».

В ближайшие две недели из-за погодных условий высокие темпы уборки пшеницы продолжатся, а состояние кукурузы и подсолнечника будет ухудшаться. В Центральной России и Поволжье ожидается в основном благоприятная погода для развития посевов с умеренными осадками.

Тем временем, цены на российскую пшеницу растут: в российских глубоководных портах за неделю стоимость увеличилась на 300 рублей, до 15 800-16 000 рублей за тонну, на малой воде – на 250 рублей, до 14 500-14 600 рублей за тонну.

«Несмотря на нулевую пошлину и рост цены FOB, доходность при экспорте вновь в отрицательной зоне из-за роста закупочных цен в портах на фоне роста спроса со стороны экспортеров и низкого уровня предложений со стороны сельхозпроизводителей», – отметили в центре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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